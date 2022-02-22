Злоумышленник, находясь в торгово-ярмарочном комплексе на Тихорецком бульваре, открыто похитил телефон одного из сотрудников павильона...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Люблино задержали подозреваемого в совершении грабежа и кражи», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Установлено, что подозреваемый, находясь в торгово-ярмарочном комплексе на Тихорецком бульваре, открыто похитил телефон одного из сотрудников торгового павильона. Гаджет находился на полке для хранения вещей. Заявитель побежал за задержанным, но догнать его не смог. Позднее подозреваемый похитил другое мобильное устройство у продавца из этого же торгового комплекса. Общая сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Тихорецком бульваре. Им оказался 18-летний приезжий. Похищенное изъято и в ближайшее время будет возвращено законным владельцам.Органами дознания ОМВД России по району Люблино возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» и частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18