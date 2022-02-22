Даже самые мужественные и сильные мужчины остаются в душе мальчишками-мечтателями, готовыми удивляться и радующимися новым игрушкам. В преддверии 23 февраля рассказываем о телеканалах, ..

Даже самые мужественные и сильные мужчины остаются в душе мальчишками-мечтателями, готовыми удивляться и радующимися новым игрушкам. В преддверии 23 февраля рассказываем о телеканалах, которые точно им понравятся и могут стать лучшим из подарков. Они – про настоящие мужские ценности и удовольствия: оружие, охоту, драйв.Для воинственных«Оружие»Название говорит само за себя. И действительно, контент телеканала полностью посвящен оружейной тематике. Библиотека канала насчитывает тысячи часов отечественного и зарубежного тематического контента: луки и стрелы, артиллерия и танки, корабли и субмарины, истребители и бомбардировщики, космическая техника и многое другое. А также ток-шоу с настоящими оружейными мастерами, реконструкторские бои и футуристические прогнозы.«Арсенал»Сам телеканал позиционирует себя как военно-познавательный. Основу программ составляют передачи про историю оружия и знаменитых баталий. Много публицистических передач, посвященных выдающимся военным деятелям и военно-политическим событиям мировой истории, главным образом Нового и Новейшего времени. Значительную часть трансляций телеканала занимают художественные и научно-популярные фильмы и сериалы военной тематики. Больше половины контента отечественного производства. Но есть и зарубежные программы.Для добытчиков«Диалоги о рыбалке»Телеканал посвящен одному из наиболее любимых видов досуга россиян – рыбалке. Его программы рассказывают о разных способах рыболовства, снастях, снаряжении и экипировке рыбака, поведении рыб, особенностей ловли в разных ландшафтных и погодных условиях. В сетке программ есть передачи, посвященные правовому обеспечению легальной рыбной ловли, экономике рыболовного досуга. Контент телеканала полностью отечественный, созданный профессиональными группами увлеченных авторов из Москвы, Астрахани, Барнаула, Бухары, Гродно, Минска, Северобайкальска и Хабаровска с привлечением опытных экспертов. Съемки проводятся в красивейших местах России и ближнего зарубежья.«Дикая охота»Охота – вообще дело дикое. И важно это признать. На канале не только разные форматы охоты, но и горные экспедиции, стрелковый спорт, тестирование снаряжения и оружия. А также прикладные студийные программы, фотоохота, захватывающие охотничьи путешествия в самые отдаленные уголки Земли и многое другое. Вещает в формате HD. Так что ощущение реальности происходящего обеспечено.Для умных«Наука»История, физика, химия, биология и генетика, астрономия и геология: обо всем есть передачи на телеканале. А также программы о жизни ученых: не боги горшки обжигают и открывают тайны Вселенной, а обычные, но очень увлеченные люди, любящие свое дело и движимые жаждой познаний. Для таких же телеканал и его увлекательные передачи.«Моя планета»Путешествия по всему миру: этнография и география, кулинария и впечатляющие виды дикой природы, жизнь животных и тайны морских глубин. В реальности увидеть все не хватит ни времени, ни ресурсов. Телеканал перенесет в любую точку мира, даст возможность узнать о нем больше и полюбить его еще сильней.HDLВсе о жизни на земле: репортажи с глубин океана и в арктических льдах, приключения в джунгях и непроходимой тайге. Та жизнь, которая недоступна горожанину: рассветы в горах или степные бури, извержение вулканов и африканская саванна. Много передач на канале о людях – живущих в гармонии с природой в самых дальних уголках Земли или выживающих в суровых условиях первобытной необустроенности.Для хозяйственных«Бобер»Телеканал для тех, кто доверяет только себе и любит все делать сам и своими руками. Подача канала — лёгкая, весёлая, с юмором, благодаря чему даже начинающий поверит в свои силы. Телеканал расскажет и покажет, как построить дом, вырастить дерево, собрать урожай и сына приобщить к своим любимым делам.«Загородная жизнь»Для тех, кто постоянно живёт за городом. Программы поведают всё про сельское хозяйство, животноводство, строительство и обустройство частного загородного дома и сада. Также в программе масса передач о том, как сделать жизнь ещё красивее и ярче с помощью труда и ремёсел.Для драйвовыхПоехали!Для тех, кто не привык сидеть на одном месте и не мыслит жизни без путешествий. Не важно, как: на земле, по воздуху или по воде, на велосипедах и автомобилях, с детьми или животными, экстремально или на релаксе. Для всех полезные советы и рекомендации, дельные лайфхаки и неочевидные рекомендации.«Мужской»Тут все, что ассоциируется с мужским в комплексе: рыбалка, автомобили, спорт, оружие и охота, мотоциклы и экстремальные путешествия, техника и стройка. На телеканале все и сразу. Красочное, яркое, сделанное мастерски и творчески.«Драйв»Ну, и какой же русский не любит быстрой езды? Все любят. И наверняка полюбят телеканал «Драйв»: внедорожники и мотоциклы, автогонки в экстремальных условиях, тюнинг и автодизайн, тест-драйвы и автошоу. Все здесь. Контент как отечественного, так и зарубежного производства.Для болельщиковМАТЧ!ПремьерСамые актуальные матчи мировых и европейских футбольных турниров лучше всего смотреть на Матч! Премьер. Все значимые чемпионаты – тут. Сам канал себя позиционирует как «Премиальный канал о российском футболе». Но футбол не только спорт – это философия. Помимо самих турниров канал показывает «переклички» между матчами, идущими в одно время, эксклюзивные выпуски профутбольных программ, студийную аналитику, специальные репортажи и фильмы.БОКС ТВДля любителей рукопашных поединков и четких правил. На телеканале много бокса, но есть и другие боевые турниры. В программах не только бои, но и обсуждения как турниров и поединков, а также трендов современной борьбы.Все каналы доступны для подписчиков Спутникового ТВ МТС в основных или в дополнительных пакетах. Узнать условия подключения можно на сайте, по телефону 8 800 250 0890 или в розничных магазинах оператора.