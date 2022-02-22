В этом году.

Глава администрации Владимира Андрей Шохин на ежегодном отчете своей деятельности рассказал о перспективах создания на дороге отдельных полос для общественного транспорта.Приступить к выделению полос планируют уже в этом году. Начать планируют с Доброго. Вот только какую из полос выделят для автобусов и троллейбусов — пока не решили.пояснил Андрей Шохин.Напомним, что про выделение отдельных полос под общественный транспорт обсуждали еще год назад. С тех пор городское управление ЖКХ заниамется проработкой этого вопроса.По предложению разработчиков комплексной схемы организации дорожного движения, отдельные полосы должны появиться на улице Добросельской (от улицы Егорова до улицы Погодина), Большой Нижегородской (от Погодина до площади Фрунзе), проспекте Ленина (от улицы Верхняя Дуброва до улицы Студеная гора) и Студеная гора (участок от проспекта Ленина до улицы Дворянской).