В Гусь-Хрустальном суд рассмотрел гражданское дело к ГУП ВО «Дорожно-строительное управление-3» о...

В Гусь-Хрустальном суд рассмотрел гражданское дело к ГУП ВО «Дорожно-строительное управление-3» о возмещении материального ущерба в размере 50 400 рублей, а также судебных расходов.Как сообщает пресс-служба Гусь-Хрустального городского суда, 4 мая 2021 на 19 километре автодороги «Гусь-Хрустальный – Лесниково - Купреево» в результате попадания щебня из-под колес встречной машины, автомобиль истца получил механические повреждения (повреждены лобовое стекло, передний бампер, капот).Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог возлагается на лиц, осуществляющих содержание автомобильных дорог по государственным контрактам, заключенным с ГБУ «Владупрадор».Известно, что 4 мая 2021 на указанном участке автодороги в соответствии с контрактом, заключенным с ГБУ «Владупрадор», проводились работы по ямочному ремонту, при этом место проведения работ знаками «Дорожные работы» и «Выброс гравия» обозначено не было.Суд, оценив представленные сторонами доказательства, удовлетворил исковые требования истца в полном объеме.Наличие предупреждающих знаков "Выброс гравия" и "Дорожные работы", выполнявших ямочный ремонт в указанное время, при наличии рассыпанного на проезжей части щебня после окончания данных работ, по мнению суда, не могло обеспечить безопасность дорожного движения.В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.Фото: https://pixabay.com/ru/