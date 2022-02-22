Евгения, жительница Гусь – Хрустального, забила тревогу по вопросу состояния пятиэтажного дома, в котором она живет. Дом номер 36 по улице Микрорайон. Присланные ею видеоматериалы наглядно

Евгения, жительница Гусь – Хрустального, забила тревогу по вопросу состояния пятиэтажного дома, в котором она живет. Дом номер 36 по улице Микрорайон. Присланные ею видеоматериалы наглядно демонстрируют состояние, в котором сейчас находится здание. Судя по видео, в подъезде обшарпанные стены, разбитые ступени, заколоченные окна, отсутствие света. Впрочем, люди заверяют, что это лишь вершина айсберга. Главная