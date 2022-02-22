Размещать прибывших из Луганска и Донецка будет местное ГО и ЧС.

В четверг, 24 февраля, в Коврове ожидают прибытия первого автобуса с беженцами из ДНР и ЛНР. В мэрии прошло совещание с участием главы города Елены Фоминой, на котором прорабатывался алгоритм действий на случай приезда жителей из двух республик.Как сообщает портал , точное количество переселенцев, которых разместят в городе оружейников, пока неизвестно. Власти подготовили несколько вариантов для временного проживания людей. Среди них: гостиница «Ковров», один из заводских профилакториев и загородный оздоровительный лагерь.Размещением прибывших из Луганска и Донецка займётся местное ГО и ЧС.Ранее сообщалось, что