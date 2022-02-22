Прокуратура Меленковского района потребовала от двух местных предприятий устранить нарушения...

Прокуратура Меленковского района потребовала от двух местных предприятий устранить нарушения трудового законодательства.Прокуратурой Меленковского района проведена проверка соблюдения требований трудового и налогового законодательства в СПК «Тургеневский» и МУП «Меленкиводхоз».Установлено, заработная плата в СПК «Тургеневский» выплачивается не в полном размере, с нарушением установленных сроков.В связи с этим 21.02.2022 прокуратурой возбуждено производство об административном правонарушении. Кроме того, в адрес председателя СПК «Тургеневский» внесено представление. В отношении 7 граждан в суд подготовлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной зарплаты.Проверочными мероприятиями в МУП «Меленкиводхоз» установлено, что решением Арбитражного суда Владимирской области от 11.03.2021 МУП «Меленкиводхоз» признано несостоятельным (банкротом). Вместе с тем, по состоянию на 21.02.2022 у предприятия имеется задолженность по выплате выходного пособия по сокращению численности штата за первый месяц трудоустройства перед 14 бывшими работниками. По фактам нарушений в отношении предприятия возбуждено производство об административном правонарушении. Также в адрес конкурсного управляющего внесено представление, сообщает областная прокуратура.