Злоумышленник своими действиями нанес ущерб, превышающий 10 миллионов рублей, 21 юридическому лицу...

«Следователем Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении ранее судимого мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.По версии следствия, с 2018 по 2021 год злоумышленник размещал на подконтрольных интернет-сайтах рекламу о продаже трансформаторного оборудования. Заинтересованным в покупке организациям он высылал коммерческие предложения. Однако после получения оплаты фигурант не поставлял товар заказчикам и переставал выходить на связь.Своими действиями он нанес 21 юридическому лицу ущерб, превышающий 10 миллионов рублей. Полученные денежные средства мужчина обналичивал и использовал по своему усмотрению.Противоправная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Обвиняемый в полном объеме возместил материальный ущерб, причиненный заказчикам.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Хамовнический районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.