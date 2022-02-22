Торжества, посвященные Дню защитника Отечества, прошли сегодня в Областном Дворце культуры....

Торжества, посвященные Дню защитника Отечества, прошли сегодня в Областном Дворце культуры. Военнослужащих, ветеранов войн, сотрудников силовых структур и медицинских работников поздравил глава региона Александр Авдеев.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Вспоминая и страшные, и славные страницы истории, говорим слова благодарности. Всем тем, кто сложил головы, защищая наши рубежи. Всем тем, кто служит сейчас. Всем тем, кто находится сейчас в горячих точках и выполняет свой военный долг.Роман Кавинов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Искренне позвольте пожелать крепкого мира, счастья всем Вам, Вашим семьям. Всего самого доброго. С Наступающим праздником. С Днём защитника Отечества.В ходе мероприятия прошла церемония награждения. Врио губернатора области Александр Авдеев и депутат Законодательного Собрания Роман Кавинов отметили государственными и региональными наградами военнослужащих и сотрудников чрезвычайных ведомств. Творческие коллективы области подготовили праздничный концерт. Чествовали и представителей мирных профессий - особая благодарность врачам, многие из которых женщины. Труд медицинских работников не менее сложен и очень важен, особенно в условиях распространения коронавирусной инфекции. Медикам ежедневно приходится совершать подвиг, защищая жизнь и здоровье граждан нашей страны. Почётные звания и благодарственные письма были вручены педагогам и деятелям культуры.Главным посылом мероприятия звучало пожелание извлекать из трагических событий прошлого правильные уроки и не допустить в будущем повторения кровавых конфликтов.Сергей Ткаленко, военный пенсионер:- Чтобы вот таких трагичных моментов, которые мы переживали в 1941-ом - начало войны. Как было в Чечне - на Кавказе, в Сирии. Чтобы их было как можно меньше. Чтобы люди, носящие погоны, служили в спокойствии и безопасности.