Жалоб много, но ситуация лучше, чем год назад. Облздрав попытался ответить на жалобы родителей детей-инвалидов. Касаются они обеспечения медикаментами льготников. Напомним, проблема не

Жалоб много, но ситуация лучше, чем год назад. Облздрав попытался ответить на жалобы родителей детей-инвалидов. Касаются они обеспечения медикаментами льготников. Напомним, проблема не новая. Обострилась ситуация в начале прошлого года с переходом на новую систему лекарственного обеспечения. В результате многие льготники, в том числе дети-инвалиды, не смогли вовремя получить необходимые лекарства. В этом году к