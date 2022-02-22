В 02:22 22 февраля 2022 года в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в...

В 02:22 22 февраля 2022 года в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке имени Воровского Судогодского района.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, вызов в пожарную охрану был совершён не своевременно, и на момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали пожар на площади 30 кв. м. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/