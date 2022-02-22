Расскажите о своем защитнике Отечества. В преддверии 23 февраля жителей региона приглашают принять...

Расскажите о своем защитнике Отечества. В преддверии 23 февраля жителей региона приглашают принять участие во всероссийской онлайн-акции.Условия просты: необходимо разместить фото вашего родственника или другого близкого человека - участника войны, спасателя, солдата армии - в ваших соцсетях, поставить хэштеги акции и дополнить пост небольшим рассказом о том, почему именно этого человека вы считаете достойным звания защитника Отечества. Пусть о героях узнает как можно больше людей.