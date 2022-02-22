Полицейские рассказали о героизме и мужестве, проявленных сотрудниками полиции 33 региона при несении службы.

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники МО МВД России «Гусь-Хрустальный» провели урок мужества для школьников.Полицейские рассказали ребятам о службе в полиции, о необходимых навыках и профессиональных качествах, которыми должен обладать каждый сотрудник, поделился опытом из профессиональной деятельности. Также ребятам был продемонстрирован видеоролик «На страже дорог», посвященный повседневной деятельности дорожных полицейских.В Гороховецком районе сотрудники ПДН и ОРЛС рассказали ученикам местных школ об особенностях несения службы в органах внутренних дел, о героизме и мужестве, проявленных сотрудниками 33 региона при несении службы и вне её, о ветеранах боевых действий.Сами ребята признались, что не предполагали, насколько сложной может быть работа полицейских и удивились количеству случаев, когда сотрудники полиции проявили мужество.Также школьникам рассказали о возможности обучения в образовательных заведениях МВД России и о порядке поступления на службу в органы внутренних дел.Педагогические коллективы и ученики школ поблагодарили сотрудников полиции за познавательный диалог.