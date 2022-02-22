Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов принял участие в торжественной церемонии возложения цветов, посвящённой Дню защитника Отечества...

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов принял участие в торжественной церемонии возложения цветов, посвящённой Дню защитника Отечества.Церемония прошла на Петровке, 38. В мероприятии участвовали заместители начальника столичной полиции и председатель совета ветеранов московской полиции Василий Купцов.Присутствующие отдали дань уважения сотрудникам, погибшим обеспечивая общественный порядок и выполняя служебный долг, возложив цветы к бюсту Ф.Э. Дзержинского и Мемориалу памяти павших в Великой Отечественной войне и при выполнении служебных обязанностей.Председатель совета ветеранов ГУ МВД России по г. Москве Василий Купцов отметил, что мы помним наших сослуживцев, погибших в борьбе с преступностью, и показываем пример нашей молодежи по поднятию патриотического духа, любви к стране, к Родине.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве