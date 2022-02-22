Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Донбасс, мы с тобой! Регион собирает гуманитарную...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Донбасс, мы с тобой!Регион собирает гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР. Открывается и телефон горячей линии по оказанию поддержки юридической.- Из Австралии - в ВязникиВпервые в регионе - чистокровные черноголовые дорперы. Как адаптируются к суровому русскому климату австралийские овцы?"Запорожцы" - в делеКрутые виражи по заснеженным трассам. На «Запорожцах». На что способна классика советского автопрома?