Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Донбасс, мы с тобой!
Регион собирает гуманитарную...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Донбасс, мы с тобой!
Регион собирает гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР. Открывается и телефон горячей линии по оказанию поддержки юридической.
- Из Австралии - в Вязники
Впервые в регионе - чистокровные черноголовые дорперы. Как адаптируются к суровому русскому климату австралийские овцы?
"Запорожцы" - в деле
Крутые виражи по заснеженным трассам. На «Запорожцах». На что способна классика советского автопрома?