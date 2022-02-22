Мэрия пересмотрела условия торгов.

Мэрия Владимира вместо 14 автобусов купит 17 новых транспортных средств большой и средней проходимости. На эти цели город получил 250 рублей инфраструктурного кредита.Ранее администрация намеревалась сразу купить 17 единиц подвижного состава большой вместимости, но к моменту объявления торгов поставщики повысили цены. После консультаций власти отменили на 14 машин вместимостью не менее 90 пассажиров, чтобы взять 17 низкопольных автобусов (10 - не менее 90 человек, 7 - не менее 70). Весь автопарк предназначен «Владимирпассажиртранса». Шаг обусловлен нехваткой общественного транспорта в Юрьевце, Пиганово и Энергетике.Напомним, что с 10 февраля в областной столице подорожал до 28 рублей.