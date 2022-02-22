Во Владимирской области открыли 21 пункт временного размещения для приема людей, вынужденно покинувших территорию Украины. Жители ДНР и ЛНР смогут разместиться во Владимире, Киржаче,

Во Владимирской области открыли 21 пункт временного размещения для приема людей, вынужденно покинувших территорию Украины. Жители ДНР и ЛНР смогут разместиться во Владимире, Киржаче, Меленках, Коврове, Кольчугине, Камешковском, Вязниковском, Гороховецком, Суздальском и Собинской районах. Заместитель директора департамента региональной политики Владимирской области Илья Юрманов заявил, что по предварительным данным регион готов принять до 1500 беженцев из