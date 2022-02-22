Срок реставрации - 22 месяца.

Во Владимире нашли подрядчика, который займётся восстановлением сгоревшего . Стоимость работ составит 811 млн рублей. Срок реставрации - 22 месяца.Победителем аукциона стала компания из Симферополя - ООО «Век» выиграла электронный аукциона на восстановление театра драмы во Владимире. Итоги тендера подвели в конце прошлой недели, но результаты огласили лишь 22 февраля. Конкурентов у строителей из Крыма не нашлось. Фирма занимается проектированием и реставрацией, в том числе объектов культурного наследия.Напомним, что изначально реконструкцию . В ноябре аукцион не состоялся. Желающих взяться за работу не нашлось. В декабре история повторилась. Третья попытка увенчалась успехом. Гарантия составит пять лет с момента подписания актов приёмки.