На предпринимателя, который задабривал чиновника, завели уголовное дело.

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело на генерального директора ООО «Система», которого подозревают в даче взятки должностному лицу. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказал официальный представитель регионального СУ СК Станислав Белогубец.По версии следствия, с сентября по ноябрь 2021 года за покровительство и попустительство при приёмке строительных объектов предприниматель оплачивал гостиничные номера и аренду дорогостоящего автомобиля для врио заместителя губернатора региона. Коррупционную схему выявили сотрудники УФСБ. Мужчину задержали.Он признал вину в совершении преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Фамилия вице-губернатора, которому незаконно предоставлялись материальные блага, не уточняется.