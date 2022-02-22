Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним...

Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним и видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения. Своевременное выявление таких нарушений – одна из важнейших задач дорожно-патрульной службы.Пресс-служба УМВД по Владимирской области информирует, что в регионе сотрудники отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области в регулярном режиме проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения.Очередной рейд состоится 23 февраля во Владимире.Фото: https://pixabay.com/ru/