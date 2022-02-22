В День защитника Отечества сотрудники Госавтоинспекции будут проверять водителей на алкогольное опьянение. «Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по

В День защитника Отечества сотрудники Госавтоинспекции будут проверять водителей на алкогольное опьянение. «Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области в регулярном режиме проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения. Очередной рейд состоится 23 февраля во Владимире», – сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Госавтоинспекция