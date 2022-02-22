Объекты планировалось сдать ещё в прошлом году, но из-за подорожания стройматериалов сроки ввода в эксплуатацию пришлось сдвинуть на апрель 2022-го.

Во Владимире два детских сада, на улице Тихонравова и в Коммунаре, откроют в сентябре 2022 года. Об этом во время своего ежегодного рассказал мэр города Андрей Шохин.Напомним, что вместимость каждого учреждения составит 108 мест. Их возводит компания «ОлРАЙТ». Объекты планировалось сдать ещё в прошлом году, но из-за подорожания стройматериалов сроки ввода в эксплуатацию пришлось на апрель 2022-го. Далее детсады ждёт процедура лицензирования.«Наша задача, чтобы с 1 сентября воспитанники пошли в новые образовательные учреждения. На одном уже очень высокая готовность, идут отделочные работы. На втором строители вот-вот приступят к отделке. Подрядчик готовится к запуску системы теплоснабжения. Благоустройство приусадебной территории намечено на лето», - подчеркнул градоначальник.﻿Добавим, что по информации мэрии в 2021 году в областном центре создали 260 мест для дошколят.