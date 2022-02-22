Потерпевшими по делу проходят 118 человек.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе ведомства во Владимирской области Артёму Кулакова завершить расследование уголовного дела по факту отказа в обеспечении лекарствами детей и инвалидов. Об этом пресс-служба СКР.В халатности подозревают экс-директора Центра по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области. Ранее организация называлась областным аптечным складом. Потерпевшими по делу проходят 118 человек.Александр Иванович потребовал доложить об итогах расследования.Напомним, что на минувшей неделе родители детей-льготников СУ СК разобраться в сложившейся ситуации.Сегодня, 22 февраля, в 11.00 глава депздрава Артём Осипов проведёт онлайн-брифинг, посвящённый теме выдачи бесплатных медикаментов в 33-ем регионе.