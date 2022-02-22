Госавтоинспекция призывает автолюбителей с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения является одним и видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения. Своевременное выявление таких нарушений – одна из важнейших задач дорожно-патрульной службы.Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области в регулярном режиме проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения. Очередной рейд состоится 23 февраля во Владимире.Госавтоинспекция призывает автолюбителей с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, проявить активную гражданскую позицию и в случае выявления подобных правонарушений незамедлительно сообщать информацию в дежурную группу УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону 8 (4922) 54-16-65 или в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру по телефону 8 (4922) 32-64-05.