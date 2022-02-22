Прокуратурой города Владимира утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело...

Прокуратурой города Владимира утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 16-летнего студента местного колледжа. Его обвинили в хранении и сбыте поддельных купюр.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, осенью 2021 года несовершеннолетний через сеть «Интернет» за 4600 рублей приобрел 2 поддельных денежных купюры номиналом 5 тыс. рублей.Данными купюрами он расплатился за приобретение недорогих товаров в двух магазинах, получив сдачу подлинными денежными средствами.Через несколько дней поддельные деньги были изъяты из оборота сотрудниками правоохранительных органов.Как пояснил в ходе допроса несовершеннолетний, ему стало интересно, действительно ли продаваемые в сети «Интернет» купюры такого хорошего качества, что получится их сбыть в магазине.Вину в совершенном преступлении признал в полном объеме.Санкцией данной статьи предусмотрено наказание вплоть до 8 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей или в размере заработной платы осужденного за период до 5 лет или без такового.По существу уголовное дело предстоит рассматривать Ленинскому районному суду города Владимира.Фото: https://pixabay.com/ru/