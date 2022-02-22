Фемида указала администрации, чтобы та не чинила препятствий в проведении массового собрания.

22 февраля Октябрьский районный суд города Владимира рассмотрел иск регионального отделения КПРФ о признании отказа в проведении публичного мероприятия - незаконным. Об этом сообщает пресс-служба суда.Ранее обком КПРФ изъявил желание провести митинг на площади Ленина 23 февраля. Как положено, они уведомили администрацию города, но получили отказ. Мэрия пояснила, что во время режима повышенной готовности (в связи со сложной эпидемиологической обстановкой) в регионе запрещены массовые мероприятия.Коммунисты мириться с таким ответом не хотели и обратились в суд, чтобы опротестовать вердикт администрации. В итоге Фемида признала незаконным решение владимирских чиновников.Пресс-служба суда уточняет, что на администрацию Владимира возложена обязанность не чинить коммунистам препятствий в проведении митинга 23 февраля с 11:00 до 12:30.