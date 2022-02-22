Как минимум три квартиры в одном из домов на улице Ставровская пострадали от потопа, который случился в ночь на 19-е февраля. Вера Ивановна проснулась от того, что ей на голову закапала вода.

Как минимум три квартиры в одном из домов на улице Ставровская пострадали от потопа, который случился в ночь на 19-е февраля. Вера Ивановна проснулась от того, что ей на голову закапала вода. Накопившиеся за зиму на крыше снежные и ледяные массы начали быстро таять. Талая вода потекла прямо в квартиры пятого этажа. Вере Ивановне 87