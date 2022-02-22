Эксперты Общероссийского народного фронта провели в регионе повторный мониторинг.

Эксперты Общероссийского народного фронта провели во Владимирской области повторный мониторинг . Предыдущие замеры показали, что цена в частных клиниках колебалась от 1300 до 2500 рублей.По результатам февральского мониторинга средний чек на диагностику составляет 1500. В большинстве медучреждений стоимость анализов подешевела на 100–200 рублей. Однако есть и те, кто поднял её.«Очень хочется, чтобы сумма была доступна для населения. Мы очень надеемся, что бизнес-сообщество будет выдерживать социальную справедливость», – отметила член регионального штаба ОНФ Татьяна Питиримова.Напомним, что результаты проверок «фронтовики» направили в правительство РФ, а также обратились с жалобой в УФАС.Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить доступность лабораторных исследований и цены на тест-системы, продаваемые в аптеках.