С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 129 054 владимирцев.

Во Владимирской области на 22 февраля выявлено 1724 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 344 человек. Ещё 182 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 230 - в Ковровском, 73 - в Петушинском, 84 - в Кольчугинском, 176 - в Александровском, 71 - в Юрьев-Польском, 33 - в Гусь-Хрустальном, 9 - в Судогодском, 26 - в Собинском, 96 - в Киржачском, 9 - в Камешковском, 31 - в Гороховецком, 327 - в Меленковском, 2 - в Вязниковском, 5 - в Суздальском и 18 - в Селивановском районах, а также 8 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 129 054 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 34 328 заболевших во Владимире, 15284 - в Ковровском и 13861 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.