На знаменитой государственной конюшне имени Владимира Фомина пополнение. На заводской конюшне...

На знаменитой государственной конюшне имени Владимира Фомина пополнение.На заводской конюшне появился новый "тяжеловозик". Представитель знаменитой породы владимирского тяжеловоза. Родители новорождённой девочки - кобыла Глухарка и жеребец Хрупкий. Как сообщил "Вестям" директор госконюшни Илья Симаков, кобылку назвали Грейхес. По традиции, имя племенной лошади должно содержать "начальные именные" буквы родителей. Грейхес - она появилась на свет 9 февраля - уже окрепла. И успела стать всеобщей любимицей.