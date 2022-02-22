Программисты устранят ошибки в работе ПО, обновят настройки, проведут профилактику.

Во Владимирской области на обслуживание службы 112 выделили свыше 21 млн рублей. На эти деньги обновят програмное обеспечение и адреса для помощи жителям.Контракт на техническое обслуживание системы приёма экстренных вызовов размещён на госзакупках. Заказчик - департамент имущественных и земельных отношений.Программисты устранят ошибки в работе ПО, обновят настройки, проведут профилактику.Напомним, что по номеру 112 происходит приём и обработка звонков, передача информации диспетчерам экстренных ведомств, информационное обеспечение ЕДДС при реагировании на сообщения о ЧП.Всего в 2022 году на работу системы потратят почти 80 млн рублей. В штате трудоустроено 37 сотрудников. Они принимают сообщения о происшествиях, консультируют жителей, переключают на специалистов других организаций. Звонок как с мобильного, так и со стационарного телефона - бесплатный.