Сотрудница службы доставки присвоила деньги, полученные от клиентов в качестве оплаты за полученные заказы.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в крупном размере).В полицию поступило сообщение о том, что фирма, занимающаяся реализацией ювелирных украшений, направила заказы клиентам через курьерскую службу, однако оплату за них не получила и по окончании срока хранения отправления не были возвращены.В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что сотрудница курьерской фирмы, занимавшая должность менеджера по работе с клиентами, самостоятельно отвозила заказы некоторым клиентам, но полученные от них наличные в кассу не вносила.Таким образом в период с февраля по август прошлого года фигурантка присвоила более 500 000 рублей, полученных в качестве оплаты за 33 заказа.Обвиняемая свою вину отрицать не стала.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.