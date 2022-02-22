Глава региона Александр Авдеев предложил провести во Владимирской области доиндексацию заработной...

Глава региона Александр Авдеев предложил провести во Владимирской области "доиндексацию" заработной платы бюджетников - с 4 процентов до 8,5. С соответствующей инициативой он обратился к депутатам Заксобрания.На повышение заработной платы работников образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения, сообщают в пресс-службе администрации региона, потребуется более миллиарда рублей из областного бюджета, И еще 237 миллионов должны пойти на индексацию социальных пособий.