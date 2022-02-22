Эксперты Народного фронта во Владимирской области провели повторный мониторинг стоимости ПЦР-тестов...

Эксперты Народного фронта во Владимирской области провели повторный мониторинг стоимости ПЦР-тестов на COVID-19 в регионе. Предыдущий замер цен, проведенный в январе, показал большой разброс. Стоимость ПЦР-тестов в частных клиниках варьировалась от 1,3 до 2,5 тыс. руб. При стоимости по ОМС около 800 руб. Об этом сообщила пресс-служба Владимирского регионального отделения ОНФ.По результатам февральского мониторинга во Владимирской области средняя цена ПЦР-теста составляет 1,5 тыс. руб. В большинстве медицинских организаций областного центра цены незначительно снизились – на 100-200 руб., но есть центры, которые подняли стоимость услуги на такую же сумму. Однако резкого перекоса в ценовой политике нет.Данные прошедшего мониторинга были проанализированы и направлены экспертами Народного фронта в правительство РФ с предложением по снижению стоимости ПЦР- исследований. Общественники также написали обращение в региональную ФАС с просьбой проверить медицинские организации на соблюдение антимонопольного законодательства.В начале февраля текущего года генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов страны проверить обоснованность стоимости лабораторных исследований методом ПЦР в лабораториях медицинских учреждений, включая частные, а также цен на тест-системы в аптечной сети.