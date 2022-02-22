Одна из самых знаменитых работ художника - четырёхкилограммовый топор, подарок Дмитрию Медведеву, с надписью: «Во благо Отечества нашего нещадно рубить лапы воровской коррупции»

Во Владимирской области умер заслуженный работник культуры России Юрий Бородин. Ему был 81 год.Юрий Николаевич родился в селе Ивня Белгородской области 3 марта 1939 года. С 16 лет работал молотобойцем в кузнице. В 1970 году окончил Красносельское училище художественной обработки металлов. В 1987–1996 годах вместе с архитектором Игорем Столетовым восстанавливал кузницу на улице Георгиевской во Владимире.Одна из самых знаменитых работ художника - четырёхкилограммовый топор, подарок Дмитрию Медведеву, с надписью: «Во благо Отечества нашего нещадно рубить лапы воровской коррупции».Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким усопшего. Вечная ему память.