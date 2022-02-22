За последние сутки во Владимирской области выявлено 1724 случаев заражения коронавирусом. Это на 181 меньше, чем накануне. Госпитализировано 194. На 160 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 1724 случаев заражения коронавирусом. Это на 181 меньше, чем накануне. Госпитализировано 194. На 160 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 129 054. В лидерах по приросту Владимир – 344 заболевших за сутки. Меленки на втором месте – 327. На третьем –