Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи должны остановить гибель людей в Донбассе. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи должны остановить гибель людей в Донбассе. Об этом в своем написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Политик обвинил Украину в эскалации в Донбассе. США заинтересованы в конфликте, а европейские страны оказались не в состоянии влиять на эти вопросы, констатировал он."В ситуации, когда мы стоим перед гуманитарной катастрофой, видим, как десятки тысяч беженцев, женщины, дети вынуждены покидать свои дома, единственный выход — принять это решение", – подчеркнул Володин."Соединенным Штатам и их сателлитам-союзникам сильная Россия не нужна, и они будут делать все, чтобы затормозить развитие нашей страны", – добавил спикер.Он сообщил, что на пленарном заседании 22 февраля Дума будет рассматривать вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками.Накануне президент Владимир Путин объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений и продолжающейся эскалации в Донбассе.