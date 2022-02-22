22.02.2022

2022-02-22 12:31:14

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (06(9801) от 22 февраля 2022

С ЭТОГО ПОСТА НЕ СОЙТИ

Стоим мы на посту, повзводно и поротно. Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит. Мы — армия страны. Мы — армия народа. Великий подвиг наш история хранит. Читайте на странице 2.



НА ПОВЕСТКЕ — АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Учебно-методический сбор руководителей и сотрудников подразделений московской полиции (по работе с личным составом) состоялся в режиме видеоконференцсвязи. Его провёл начальник УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Руслан ЕРМАКОВ. Читайте на странице 2.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

17 февраля 70-летие со дня рождения отметил генерал-полковник милиции Николай КУЛИКОВ. Читайте на странице 3.



ЗАЛОГ УСПЕХА — В ПЕРЕДАЧЕ ОПЫТА

Отдел уголовного розыска УВД по ЗелАО во главе с подполковником полиции Алексеем МАТЮШКИНЫМ добился по итогам служебной деятельности в 2021 году высоких результатов, став победителем конкурса на звание «Лучшее подразделение уголовного розыска». Читайте на странице 3.



ПРАВО И ТВОРЧЕСТВО

19 апреля исполняется 240 лет со дня образования юридической службы в системе МВД России. В преддверии этой даты газета «Петровка, 38» публикует материалы о деятельности правовых подразделений столичной полиции. Читайте на странице 4.



УСТУПАЙТЕ МЕСТА ИНВАЛИДАМ

Москвичи стали нарушать правила парковки в полтора раза чаще, чем год назад. При этом на 7 процентов выросло количество нарушений, связанных с неправомерной остановкой на местах для инвалидов. Ситуация с такими местами и прежде была далека от нормы. Читайте на странице 4.



ВИНОВНЫ ЛЮДИ, А НЕ СОБАКИ

Менее месяца назад в подмосковном Королёве произвели отлов крупной стаи бездомных собак, обосновавшихся прямо на территории общеобразовательной школы. Ранее поблизости бродячая собака покалечила семилетнего мальчика. Ребёнка пришлось госпитализировать. Продолжение на странице 5.



ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ

В прошлом году в №44 наша газета писала о том, как игры в виртуальном пространстве, в которых «герой», двигаясь к достижению некой цели, постоянно убивает персонажей-людей, негативно меняют психику и поведение подростков-геймеров. Упоминалась игра «Супер-резня в Колумбайн» и другие. Читайте на странице 5.



«МАРШАЛ АВИАЦИИ» МОСКОВСКОЙ МИЛИЦИИ

Интернациональный долг в Республике Афганистан выполняли 620 тысяч военнослужащих: в Советской армии — 525 тысяч, в подразделениях КГБ, включая пограничные, — 90 тысяч, во внутренних войсках МВД — 5 тысяч человек. Но только совсем немногие из них побывали «там» дважды — это Борис Громов, Павел Грачёв, Руслан Аушев, Валерий Востротин, Виктор Кот, Валерий Очиров и некоторые другие. Читайте на страницах 6-7.



СТИХИ — НЕ ПОЭЗИЯ, ПЕНСИЯ — НЕ ОТДЫХ

В 2003 году вышел в отставку с должности начальника отдела по связям с общественностью и СМИ московского ОМОН подполковник милиции Андрей СТРЕЛЬНИКОВ. Кавалер двух орденов Мужества, офицер, трижды выезжавший в командировки в горячие точки Северного Кавказа, Андрей Сергеевич рассказал корреспонденту газеты «Петровка, 38» о том, насколько сложно было адаптироваться к жизни после службы. Продолжение на странице 8.



«ЗАВТРА ВЫ ВСТРЕТИТЕСЬ С ГОТОМ И ГУДЕРИАНОМ»

Вчерашние рабочие, инженеры, бухгалтеры, актёры, студенты, учителя, писатели в 1941 году вступили в неравный бой против закалённых огнём и кровью солдат вермахта, поработивших всю Европу. Подвиг ополченцев навеки стал символом мужества и самоотверженности защитников Отечества. Читайте на странице 9.



ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ

Одна только принадлежность к мужскому полу не делает нас защитниками Отечества. Но приблизиться к этому званию можно, беря пример с таких ветеранов службы, как Виктор ПАРШИН. Читайте на странице 10.



НОВОГОДНИЕ ШТАНЫ

Квартира была на первом этаже — большая, коммунальная. Одиннадцать комнат, в каждой из которых проживали несколько человек (в одной даже целая дюжина — 12 мужчин, женщин, мальчиков и девочек), выходили в длинный коридор. В его конце размещались кухня, ванная и туалет. Был ещё огромный чулан, в котором жильцы держали ненужные вещи. Продолжение на странице 10.



НА ГРЕБНЕ ИННОВАЦИОННОЙ ВОЛНЫ

О современных методах исследования, которые помогают оценить функциональные возможности организма, подтвердить или опровергнуть наличие какого-либо заболевания, провести контроль эффективности лечения, состоялась беседа корреспондента газеты «Петровка, 38» с заведующим отделением функциональной и ультразвуковой диагностики Клинического госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» Ильёй СМИРНОВЫМ. Читайте на странице 11.



С ПОЛИЦИЕЙ ШУТИТЬ НЕ СТОИТ

В 1885 году французы привезли в Америку знаменитую Статую Свободы, в Германии в тот год был изобретён мотоцикл, а в Москве тоже событие — в самом начале года была открыта бесплатная городская читальня имени И.С. Тургенева, где можно было познакомиться не только с книгами, но и с газетами и журналами, в том числе с «Ведомостями московской городской полиции». Читайте на странице 12.



ТАЛАНТЫ И ПОЛКОВНИКИ-2

(Окончание. Начало в №№ 4, 5) Конечно, с позиции классового подхода не совсем логично и даже несколько юмористично выглядит рассказ о прекрасных отношениях царского служаки — полицмейстера и лауреатов Сталинских премий, народных артистов СССР и Героев Труда. Но важно помнить, что Петру Андреевичу выпало жить на переломе эпох и, соответственно, находиться в самых прекрасных отношениях с замечательными людьми. Читайте на странице 13.



ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПРАВОВЕДА

Сегодня в «Практикуме для правоведа» продолжим публикацию задачек (в основе которых лежат реальные уголовные дела) из сборника, использовавшегося около 20 лет назад в рамках программы изучения курса Уголовного права в вузах РФ. Читайте на странице 14.



ДОЛЖНИКИ ПОНЕВОЛЕ

Не так давно в сети появилась информация, что мошенники взламывают аккаунты пользователей портала «Госуслуги». На ничего не подозревающих людей оформляют кредиты под высокий процент. При этом человек узнаёт о том, что якобы взял деньги в микрофинансовой организации, только когда приходит время платить по счетам. Читайте на странице 14.



РУССКАЯ ИСТОРИЯ О ЯПОНСКОМ ШОКОЛАДЕ

Шоколад — это про любовь! Без шоколада не обошлась и эта love story, которая началась в феврале 1936 года. В тот год Валентин Фёдорович Морозов был счастлив. Он только что женился на эмигрантке из России и открыл вместе с отцом новую компанию. Читайте на странице 15.



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