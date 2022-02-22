На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 февраля 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 февраля 2022 года лабораторно подтверждено 1724 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:344 сл. во Владимире,182 сл. в Муромском районе,230 сл. в Ковровском районе,73 сл. в Петушинском районе,84 сл. в Кольчугинском районе,176 сл. в Александровском районе,71 сл. в Юрьев-Польском районе,33 сл. в Гусь-Хрустальном районе,9 сл. в Судогодском районе,26 сл. в Собинском районе,8 сл. в Радужном,96 сл. в Киржачском районе,9 сл. в Камешковском районе,31 сл. в Гороховецком районе,327 сл. в Меленковском районе,2 сл. в Вязниковском районе,5 сл. в Суздальском районе,18 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 129 054 случая заболевания.