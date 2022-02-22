В мае прошлого года на трассе «Гусь-Хрустальный – Лесниково - Купреево» из-под колёс встречного автомобиля в машину истца вылетели куски щебня, которые разбили лобовое стекло, бампер и повредили капот.

В Гусь-Хрустальном водитель отсудил у ДСУ-3 компенсацию за разбитое лобовое стекло, разбитый бампер и покорёженный капот. Об этом рассказали в пресс-службе городского суда.В мае прошлого года на трассе «Гусь-Хрустальный – Лесниково - Купреево» из-под колёс встречного автомобиля в машину истца вылетели куски щебня. Камни повредили автомобиль. Владелец железного коня оценил ущерб в 50 400 рублей и подал иск в суд.Выяснилось, что за содержание дороги отвечает ГБУ «Владупрадор». Незадолго до случившегося на указанном участке автомагистрали производился ямочный ремонт. Контракт на проведение работ заключили с «Гусь-Хрустальным ДРСУ» - филиалом ДСУ-3.Изучив доказательства, суд пришёл к выводу, что компания ненадлежащим образом исполнила работы по восстановлению дорожного полотна. Фемида удовлетворила требования автомобилиста в полном объёме.Решение пока не вступило в законную силу.