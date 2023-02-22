Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, будет морозно, возможны порывы северного...

Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, будет морозно, возможны порывы северного ветраПо сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, возможен небольшой снег.Атмосферное давление 744 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%.Магнитное поле спокойное. Ветер северный, 4-11 м/с.Температура воздуха во Владимире ночью -14...-17, днем до 13 градусов мороза.Народный прогноз погоды: со дня Никифора-Панкрата сильные морозы трещат только по ночам. Наши предки говорили: «На Никифора ночь темна — убегает зима» — беззвездное небо говорит о ранней весне. Была традиция на Никифора выставлять на мороз семена, чтобы они стали более устойчивы к температурным перепадам.Фото: Pixabay.com