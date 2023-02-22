Напомним, что 21 февраля президент Владимир Путин предложил регионам возможность воспользоваться в 2023 году деньгами нацпроектов, которые заложены в федеральном бюджете на 2024 год.

Правительство Владимирской области возьмёт казначейский кредит на достройку Рпенского проезда. Заём будет беспроцентным.Напомним, что 21 февраля президент Владимир Путин предложил регионам возможность воспользоваться в 2023 году деньгами нацпроектов, которые заложены в федеральном бюджете на 2024 год.«Мы обязательно воспользуемся этой программой, чтобы возвести объект до конца года», — подчеркнул губернатор.Напомним, что к концу 2022 года готовность объекта составляла 54%. Новую магистраль планируется сдать осенью.