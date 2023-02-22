Выбираем подарки дорогим мужчинам.

Выбираем подарки дорогим мужчинам.Выбирать подаркивсегда непросто, особенно если получатель заранее не намекнул на свои желания. Накануне23 февраля все женщины судорожно вспоминают все детали характера или образажизни знакомых мужчин, чтобы сделать выбор. Помочь в этом может и знак зодиака.Астрология, как никто другой, знает, что теплится в душе человека.Представителямогненных знаков (Овнам, Львам и Стрельцам) подойдут яркие, необычные, возможнодаже экстравагантные подарки. Это могут быть подарки-впечатления. Например,сертификат на обучение стрельбе из оружия или занятие скалолазанием.Мужчины земныхзнаков (Тельцы, Девы и Козероги) предпочтут полезные подарки. Сувениры, безделушкиили сладости не так сильно порадуют таких мужчин. Лучше выбрать технику длядома — пылесос или увлажнитель воздуха. Более бюджетный подарок — книги.Близнецам, Весами Водолеям легко уйти в свои мысли и забыть про обязательные дела. Подаритемужчине воздушного знака записную книжку или планер, чтобы всегда оставаться впотоке событий.Сентиментальные ичувствительные водные знаки (Раки, Скорпионы и Рыбы) — это самая непростаякатегория мужчин. Они хотят получить индивидуальный подарок, в которой дарительвложит достаточно сил и времени. Идеальный вариант — что-то, сделанное своимируками.