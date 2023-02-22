Актриса обратилась в суд.

Актриса обратилась в суд.Популярный российский актер театра и кино Павел Прилучный и его латвийская коллега Агата Муцениеце поженились в 2011 году. В раке родилось двое детей: сын Тимофей и дочь Мария. Однако семейное счастье продлилось всего около девяти лет. Звезды официально развелись в 2020 году, но до сих пор не могут поделить имущество.Павел Прилучный за это время женился на актрисе Зепюр Брутян. Агата Муцениеце сегодня в одиночку воспитывает двоих наследников. И хоть развод не обернулся громким скандалом с тяжкими последствиями, похоже, сегодня бывших супругов связывают лишь родительские обязательства.При разводе каждому из звезд досталось жилье: Агата Муцениеце получила московскую квартиру, а Павел Прилучный забрал себе загородный дом. Меж тем, латвийская актриса сегодня пытается лишить недвижимости бывшего мужа.Как уточняет портал StarHit, она обратилась с иском в один из столичных судов. Точнее, не она сама – дележкой имущества занимаются юристы звезды. Первое заседание суда назначено на 6 марта. Меж тем, ранее звезда важность того, что "уже никому ни с кем ничего делить не надо".В пресс-службе уточнили, что Агата Муцениеце хочет лишить Павла Прилучного права пользования квартирой в Москве, а также аннулировать его регистрацию, то есть выписать из дома. И хоть артист не претендует на столичное жилье, если суд встанет на сторону его бывшей супруги, он не сможет пользоваться квартирой официально.Кстати, стоимость квартиры и загородного дома звезд не раскрывается. Цену можно лишь предположить с учетом общей ситуации на рынке недвижимости. Так, даже в Тюменской области можно найти поместье за сто миллионов рублей. Об этом сообщает портал .