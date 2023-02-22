Информация о массовых увольнениях в Александровской и Суздальской районных больницах послужила поводом для обсуждения на расширенном заседании социального комитета Законодательного

Информация о массовых увольнениях в Александровской и Суздальской районных больницах послужила поводом для обсуждения на расширенном заседании социального комитета Законодательного собрания с участием медицинского сообщества, представителей областного Минздрава и руководства местного самоуправления. Наталья Пронина, врач-гинеколог, депутат Заксобрания С увольнением с таким большим мы теряем докторов, ухудшается оказание помощи населению. В Александровском районе достаточно сложная ситуация,