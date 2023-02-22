Актриса считает случившееся психиатрией

Актриса считает случившееся психиатриейВ Дзержинске открылся I Открытый российский фестивальотечественного кино "Черноречье Фест", который организован приподдержке Правительства Нижегородской области и администрации городаДзержинска, а также в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа "Формулахороших дел". Среди звезд, которые приехали сегодня в Нижегородскуюобласть, оказалась актриса театр и кино Оксана Сташенко. Корреспондент"Дни.ру" откровенно поговорил со звездой о непростой ситуации в стране и мире.Сегодня в мире идут гонения на все русское – культуру,спорт. Вас это обижает?Я не могу обижаться на глупости других людей. Моя культураостается со мной и во мне. И я не собираюсь ее никому навязывать. Что жекасается спорта, то если бы я была атлетом, то никогда бы в жизни не поехала наОлимпиаду, где запрещают выступать под моим флагом, моим гимном. Страна вменя вложилась, тренеры и педагоги в меня вложились, а я буду делать вид, чтоне не знаю их и отказываюсь от них?! Вообще, давно пора провести нашусобственную Олимпиаду. Ведь сегодня всего 30 стран выступили против участиянашей страны в Играх в Париже в 2024 году. А в мире 252 государства Вот и можнобыло собрать у нас спортсменов из тех, кто за нас.А Вы, кстати, за кого?Я, конечно, жду победы России. Россию победить невозможно! Не знаю, как я буду встречать этот великий день. Плакать, наверное, понимая, какой ценой досталась эта победа. Но плакать и от радости. И песни будем петь, и танцевать будем. Так что все пока учим песни военных лет – скоро пригодятся!Пока же победа куется на фронте, Вы выступаете в госпиталях.А как иначе?! Там же люди, которые идут защищать меня, мою Родину, моих внучат и племянников – весь мой род! Я недавно была на гастролях в Туве, и там спросила людей про отношение к сегодняшней ситуации. Оказалось, они всей республикой после работы вяжут маскировочные сетки, варежки и носки для своих воинов. "Ведь если сюда придут нацисты, то они будут печки нами топить, мы же для них не люди!" – объяснили мне там жители стремление помогать своим воинам на передовой.Но многие коллеги Вашей позиции не разделяют – даже в знакпротеста уехали из страны. Осуждаете их?Было бы правильно, если бы эти уехавшие коллеги самиотказались от полученных в России наград, званий и надбавок. Раз они такненавидят и не любят все то, что тут происходит. Конечно, жилье отбирать у нихне надо – это все-таки частная собственность. А вот все остальное, что они тутполучили, у меня вызывает вопросы. А уж если они, уехав, позволяют себеклеймить и порицать нашу страну, то это уже психическое заболевание. Я думаю,они сами скоро будут искать врачей, чтобы им поправили мозги.Вы прямо заявляете о свой гражданской позиции. Наверняка невсем она близка. Были ли среди артистов те, кто перестал с Вами общаться?Все украинские бывшие коллеги, которые называли меня своим другоми доверяли мне сокровенные тайны, с которыми мы дружили семьями, вдругперестали со мной общаться, послали меня матом на своих страницах в соцсетях и прокляли, причем эти оскорбительные высказывания в моей адрес продолжаются по сей день. Мойтелефон был слит в открытый доступ с призывом: "Долбайте ее!" Всепросто с ума сошли! В итоге мне пришлось менять номер. Но ни одному человеку вответ я не написала ничего плохого. Бог им судья!