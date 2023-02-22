Двое жителей Селивановского района попались на сбыте 17 000 пачек контрафактных сигарет. Как сообщают в ФСБ, фигуранты приобрели немаркированный табак для реализации в Селивановском и

Двое жителей Селивановского района попались на сбыте 17 000 пачек контрафактных сигарет. Как сообщают в ФСБ, фигуранты приобрели немаркированный табак для реализации в Селивановском и Муромском районах. Силовики подозреваемых задержали. В ходе обыска у них было изъято более 17-ти тысяч пачек сигарет. Общая стоимость товара составила почти 2 миллиона рублей. Мужчинам грозило до 6 лет