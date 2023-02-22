Еще 74 человека во Владимирской области заболели коронавирусом. За прошедшие сутки 22 февраля...

Еще 74 человека во Владимирской области заболели коронавирусом.За прошедшие сутки 22 февраля подтверждено 74 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:14 случаев во Владимире,14 - в Муромском районе,15 - в Ковровском,3 - в Петушинском,3 - в Кольчугинском,4 - в Александровском,5 - в Гусь-Хрустальном,7 - в Киржачском,4 - в Камешковском,3 - в Меленковском,1 - в Суздальском,1 - в Селивановском районе.