Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин прокомментировал послание президента Федеральному собранию. Впечатлениями от речи он поделился на своей странице в социальной сети.

Депутат Госдумы РФ Игорь Игошин прокомментировал послание президента Федеральному собранию. Впечатлениями от речи он поделился на своей странице в социальной сети.«В.В. Путин высоко оценил героизм и мужество наших участников СВО. Правительству поручено создать государственный Фонд поддержки ветеранов и их семей. Это важно для того, чтобы наши защитники знали, что о них, об их семьях, Россия заботится», - написал депутат.Также он подчеркнул важность сказанного в сфере развития экономики, внутреннего рынка и ухода от иностранных инвестиций.«Я думаю, что сегодня весь мир понял, что наша страна готова к вызовам извне, будет отстаивать свои позиции и принципы равноправия и независимости до конца», - резюмировал Игорь Игошин.