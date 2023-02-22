Работы намечены на 2023 год.

В 2023 году во Владимирской области капитально отремонтируют три железнодорожных переезда. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.На переездах в деревне Нечаевская, в посёлке станции Сарыево, в селе Второво обновят дорожные покрытия, настилы, заменят оборудование, дорожные знаки и сигнальные столбики.Кроме того, капремонт будет проведен на переездах в селе Шевырялово в Удмуртской Республике и в Казани на улицах Липатова и Тихорецкая.В целом в 2023 году на железной дороги отремонтируют 349 переездов. На 309 железнодорожных переездах запланирован ремонт асфальтового покрытия. На 31 переездах заменят настил. Также планируется замена устройств заграждения на одном переезде в Нижегородской области и двух переездах в Удмуртской Республике.